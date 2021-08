In forma anche in vacanza: in Salento spopolano le attività per sportivi (Di martedì 3 agosto 2021) Otranto, 03/08/2021 – La penisola Salentina, con le sue splendide spiagge, si presta a una grandissima varietà di attività. Dalle più rilassanti, legate a una semplice e tradizionale giornata di mare su una costa dall’acqua cristallina, alle più sportive, il Salento propone una serie di soluzioni adatte alla grandissima maggioranza dei suoi abitanti, e dei turisti italiani e non solo. Il ventaglio di opzioni copre tutte le esperienze possibili, iniziando da attività sportive per principianti, come lo snorkeling, fino a corsi professionali di sub (ottenendo anche brevetti per i vari livelli raggiunti). Il tutto, ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 3 agosto 2021) Otranto, 03/08/2021 – La penisola Salentina, con le sue splendide spiagge, si presta a una grandissima varietà di. Dalle più rilassanti, legate a una semplice e tradizionale giornata di mare su una costa dall’acqua cristallina, alle più sportive, ilpropone una serie di soluzioni adatte alla grandissima maggioranza dei suoi abitanti, e dei turisti italiani e non solo. Il ventaglio di opzioni copre tutte le esperienze possibili, iniziando dasportive per principianti, come lo snorkeling, fino a corsi professionali di sub (ottenendobrevetti per i vari livelli raggiunti). Il tutto, ...

Advertising

FBiasin : #Pellegrini in semifinale dei 200 con il 15esimo tempo e c’è chi le rompe le balle. Se anche domani dovesse entrar… - mediainaf : ?? Particelle e antiparticelle, quando si scontrano, si distruggono producendo energia sotto forma di fotoni. Ma è p… - Pasquino70 : Il pensiero del Rinascinento saudita che sta prendendo forma anche in Italia. Qui tutto sommato i giornalisti li me… - frenchigg : @NuovoNickname Va bene anche non a forma di cazzo ?? - Anna19725 : @antonel69320133 ...fresche di segui..anche nel 2018 si sottopose ad un duro allenamento che lo fece trasformare fi… -