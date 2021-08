In fiamme il lido della ballerina di Amici Susy Fuccillo a Catania: “Violentata nell’anima” (Di martedì 3 agosto 2021) E’ un periodo veramente terribile in fatto di incendi. Le fiamme stanno devastando ettari di terreno in diverse zone dell’Italia provocando danni alla natura ma non solo. L’ultima testimonianza arriva dalla Sicilia, più precisamente da Catania. Susy Fuccillo, la ballerina che partecipò diversi anni fa ad Amici di Maria De Filippi, ha raccontato sui social quello che è successo al suo stabilimento balneare situato nella città di mare. “La prova più difficile che la vita mi ha messo davanti… Questo è quello che rimane della nostra attività familiare… ceneri” queste le prime ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 3 agosto 2021) E’ un periodo veramente terribile in fatto di incendi. Lestanno devastando ettari di terreno in diverse zone dell’Italia provocando danni alla natura ma non solo. L’ultima testimonianza arriva dalla Sicilia, più precisamente da, lache partecipò diversi anni fa addi Maria De Filippi, ha raccontato sui social quello che è successo al suo stabilimento balneare situato nella città di mare. “La prova più difficile che la vita mi ha messo davanti… Questo è quello che rimanenostra attività familiare… ceneri” queste le prime ...

