Improcedibilità e giustizia riparativa | ecco il nuovo processo penale

(Di martedì 3 agosto 2021) L'aula della Camera ha approvato il disegno di legge delega per la modifica delpresentato dall'ex Guardasigilli Alfonso Bonafede durante il governo Conte II e profondamente modificato dagli emendamenti dell'attuale ministra Marta Cartabia su cui il governo ha incassato due fiducie. Trattandosi di legge delega, entro un anno l'esecutivo dovrà approvare i decreti attuativi, eccezion fatta per le norme sulla prescrizione che entrano immediatamente in vigore. Di seguito le principali novità.PRESCRIZIONE E IMPROCEDIBILITA' La riforma Cartabia riguarda solo i reati commessi dopo il primo gennaio 2020. E' confermata l'attuale disciplina della ...

Sullaabbiamo alzato le barricate? Assolutamente sì. Siamo stati gli unici? Orgogliosamente sì. È nel nostro Dna essere in trincea per difendere i valori della', parole ...... terrorismo, droga e violenza sessuale, per i quali si prevedono delle deroghe all'istituto della. L'accordo raggiunto prevede ulteriori proroghe di un anno per i reati più gravi come ...