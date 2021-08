(Di martedì 3 agosto 2021), nota organizzazione di esports, ha appena annunciato il suo roster per il giocoof. Si tratta quindi del terzo(dopo Cloud9 e TSM) dellaofChampionship Series (LCS) che decide di partecipare al gioco MOBA mobile: sarà guidato dal famoso creatore di contenuti SeongHun “Hoon” Jang. Ma quali saranno i giocatori che comporranno il roster di? Su questo aspetto non sono stati forniti dettagli nel comunicato stampa dell’organizzazione, anche se nei prossimi giorni dovremmo ...

Advertising

esports247_it : Immortals entra in League of Legends: Wild Rift: ecco chi guiderà il team -

Ultime Notizie dalla rete : Immortals entra

iCrewPlay.com

... Dark Souls Remastered , piaccia o non piaccia la tipologia,a pieno diritto nelle perle ... ma già proposti a prezzo scontato, come Cyberpunk 2077 e: Fenyx Rising . Videogiochi Xbox One:...... Dark Souls Remastered , piaccia o non piaccia la tipologia,a pieno diritto nelle perle ... ma già proposti a prezzo scontato, come Cyberpunk 2077 e: Fenyx Rising . Videogiochi Xbox One:...