"Imbarazzanti". Jacobs dopato? Ecco quanti controlli ha fatto: inglesi e americani, ora tutti muti

Prima dal Regno Unito, poi dagli Stati Uniti sono stati avanzati dei sospetti di doping nei confronti di Marcell Jacobs. La sua "colpa" è quello di aver vinto la finale dei 100 metri a Tokyo 2020 partendo da semi-sconosciuto a livello internazionale. Non solo, perché l'azzurro nato a El Paso, Texas, ha anche riscritto il nuovo record europeo, tagliando il traguardo davanti a tutti in 9''80. Il Washington Post è quello che ha parlato di doping più apertamente. "Non è colpa di Jacobs se la storia dell'atletica è legata a sospetti per improvvisi e enormi progressi - si legge sul quotidiano americano - gli annali dello sport sono ...

