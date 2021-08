Il trucchetto per ottenere il Green pass: si fingono guariti senza essere mai stati malati (Di martedì 3 agosto 2021) Si fingono guariti dal Covid, ma senza mai essere stati malati. Perché? Semplice, per ottenere il “benedetto” Green pass in modo più semplice. E senza vaccinarsi. Il caso viene segnalato dal Messaggero, al quale si sono rivolti i medici di base denunciando vari episodi: «C’è chi si presenta in studio con fogli scarabocchiati, senza carta intestata, senza un telefono. Ci dicono: sono vecchi referti del tampone in farmacia, ero positivo mesi fa ma non l’avevo detto. E naturalmente vogliono ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 3 agosto 2021) Sidal Covid, mamai. Perché? Semplice, peril “benedetto”in modo più semplice. Evaccinarsi. Il caso viene segnalato dal Messaggero, al quale si sono rivolti i medici di base denunciando vari episodi: «C’è chi si presenta in studio con fogli scarabocchiati,carta intestata,un telefono. Ci dicono: sono vecchi referti del tampone in farmacia, ero positivo mesi fa ma non l’avevo detto. E naturalmente vogliono ...

