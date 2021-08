Il tema unico del Covid e i toni (nuovi) per ripartire | Walter Veltroni (Di martedì 3 agosto 2021) È il neonato «lessico pandemico» di questo anno e mezzo. I pregiudizi antiscientifici si sono rafforzati, ma a chi soffre o non ha capito offriamo la mano o il calore di una parola giusta Leggi su corriere (Di martedì 3 agosto 2021) È il neonato «lessico pandemico» di questo anno e mezzo. I pregiudizi antiscientifici si sono rafforzati, ma a chi soffre o non ha capito offriamo la mano o il calore di una parola giusta

Advertising

giuroby : RT @74_pippo: E il Pil corre veloce grazie a chi? Ovviamente grazie a #Conte e alle sue politiche economiche, certo non grazie a #Draghi, i… - PatriCaligiuri : “Per lo sberleffo e il pollice verso ora non c’è più tempo. Siamo come non mai sulla stessa barca, siamo interdipen… - annamariabusia : RT @VeltroniWalter: Il tema unico del Covid e i toni per ripartire | Walter Veltroni- - a_MenteLibera : RT @74_pippo: E il Pil corre veloce grazie a chi? Ovviamente grazie a #Conte e alle sue politiche economiche, certo non grazie a #Draghi, i… - andreaghiaroni : RT @Daniele_Manca: Il tema unico del Covid e i toni (nuovi) per ripartire. I pregiudizi antiscientifici si sono rafforzati, ma a chi soffre… -

Ultime Notizie dalla rete : tema unico Il tema unico del Covid e i toni per ripartire | Walter Veltroni Corriere della Sera Lincoln Aviator Shinola, concept di lusso per Pebble Beach Lincoln, il brand premium di Ford, e il produttore di orologi e pelletteria Shinola (il cui nome nasce da una marca di lucido per scarpe) hanno collaborato negli Usa per creare un esemplare unico del ...

Il presidente della Provincia di Potenza incontra l’amministratore unico di AqL Un colloquio cordiale per valutare a 360° i rapporti istituzionali che devono intercorrere tra le amministrazioni locali, nello spirito di ...

Lincoln, il brand premium di Ford, e il produttore di orologi e pelletteria Shinola (il cui nome nasce da una marca di lucido per scarpe) hanno collaborato negli Usa per creare un esemplare unico del ...Un colloquio cordiale per valutare a 360° i rapporti istituzionali che devono intercorrere tra le amministrazioni locali, nello spirito di ...