«Il Signore degli Anelli» | la prima foto e la data di uscita della serie Amazon

(Di martedì 3 agosto 2021) Dopo tanto parlare, una data. Amazon, che nel 2017 ha acquistato i diritti televisivi de Il Signore degli Anelli per una cifra pari a circa 250 milioni di dollari, ha fissato la première della sua serie televisiva al 2 settembre 2022. «Il viaggio comincia allora», ha dichiarato il colosso, annunciando dalla Nuova Zelanda la fine delle riprese, le più costose mai volute. Per girare la prima stagione de Il Signore degli Anelli e centrare, con ciò, l’obiettivo di inficiare l’egemonia di Game of Thrones, Amazon ha speso circa 465 milioni di dollari, stando alle stime fatte da alcuni funzionari del governo neozelandese. Una cifra record, che presto potrebbe raddoppiare. https://twitter.com/LOTRonPrime/status/1422255647106617359