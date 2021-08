Il ritorno dell'abito sexy nero (Di martedì 3 agosto 2021) Per molti anni la moda ha voluto dimenticare (o almeno mettere da parte) quell’idea di sensualità esplicita per cui l’abito è fatto per mettere in evidenza il corpo femminile. Anni in cui la parola “sexy” era sostanzialmente ignorata, in favore di concetti più contemporanei e inclusivi, come quello dell’abbigliamento genderless, che prova a eliminare ogni barriera tra i guardaroba lasciando massima libertà di espressione, lontano da certe imposizioni. Poi, complice forse la pandemia e un nuovo desiderio di vestire per il gusto di uscire e mostrarsi, l’inversione di rotta. Sono soprattutto i nuovi marchi a provare a disegnare l‘identità del ... Leggi su iodonna (Di martedì 3 agosto 2021) Per molti anni la moda ha voluto dimenticare (o almeno mettere da parte) quell’idea di sensualità esplicita per cui l’è fatto per mettere in evidenza il corpo femminile. Anni in cui la parola “” era sostanzialmente ignorata, in favore di concetti più contemporanei e inclusivi, come quello’abbigliamento genderless, che prova a eliminare ogni barriera tra i guardaroba lasciando massima libertà di espressione, lontano da certe imposizioni. Poi, complice forse la pandemia e un nuovo desiderio di vestire per il gusto di uscire e mostrarsi, l’inversione di rotta. Sono soprattutto i nuovi marchi a provare a disegnare l‘identità del ...

