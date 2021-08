Il retroscena | Lukaku | l’irruzione Chelsea del 27 luglio e il rilancio delle ultime ore Dipende da Romelu

(Di martedì 3 agosto 2021) Martedì scorso vi avevamo raccontato in esclusiva che ilaveva fatto un’irruzione per, mettendo sul tavolo il budget preparato per l’arrivo di un attaccante, stiamo parlando di circa 130 milioni. A quei tempi l’Inter alzò un muro altissimo, muro ribadito anche nelleore malgrado un’offerta da circa 100 milioni più una contropartita tecnica da individuare tra Marcos Alonso e Werner. Per il club nerazzurroè assolutamente incedibile, ma è chiaro che tutto passa attraverso la volontà del colosso belga. L’attaccante si assumerà l’eventuale responsabilità di un cambio di ...

... il nuovo attaccante rossoblù ha anche svelato un: "Nei mesi scorsi ho seguito spesso la ... "Con tutto il rispetto per Ronaldo, Ibrahimovic,e Immobile non guardo mai cosa fanno gli ...Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e irelativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c'è da sapere sul calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali ...La società nerazzurra ha rifiutato l'offerta del Chelsea di circa 12 milioni di euro. I Blues non mollano e puntato ad aumentare la cifra cash ...Il Chelsea non avrebbe intenzione di mollare per Romelu Lukaku ed ha fatto un rilancio per l'attaccante belga di proprietà dell'Inter.