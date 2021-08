Il prestigioso magazine Decanter elogia il nostro Vermentino

(Di martedì 3 agosto 2021) Turismo e ricerca per aiutare la ripartenza (Visited 57 times, 57 visits today) Notizie Simili: Malanni di fine stagione, come prevenire… Dall'alimentazione alle creme da usare, come stare&...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : prestigioso magazine

Gallura Oggi

"In genere poco agrumati, ma non necessariamente - si legge nella recensione del- , sin da quando la Gallura è stata pioniera dell'invecchiamento in barrique per il Vermentino, i vini si ...E' stato il Prof. Italo Farnetani, presidente del comitato tecnico scientifico che annualmente si occupa di assegnare ilvessillo, a consegnare la Bandiera Verde alle spiagge di Margherita di SavoiaLa Toscana degli “Uffizi diffusi”, insieme a Sicilia e Venezia, inserita nella lista dei “The World’s 100 Greatest Places of 2021?, stilata e pubblicata annualmente dalla prestigiosa rivista Time Maga ...Interviste: Franco Morbidelli e Andrea Dovizioso. Superbike: Speciale GP di Assen, nel segno di Rea. EnduroGP: La gara in Svezia Scarica il magazine gratuito di Moto.it e leggi i contenuti più interes ...