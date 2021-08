Il premio di capocannoniere intitolato a Paolo Rossi | il primo a Ronaldo

(Di martedì 3 agosto 2021) Nell'anno delle mille emozioni azzurre, dopo non poteva esserci idea migliore. L'Associazione Italiana Calciatori ha deciso di legare per sempre ail riconoscimento assegnato dal 2011 al ...

Advertising

forumJuventus : ?? L'AIC intitola a Paolo Rossi il premio di capocannoniere ?? Il primo a riceverlo sarà Cristiano Ronaldo ??… - DiMarzio : #CristianoRonaldo capocannoniere della #SerieA: il premio è intitolato a Paolo Rossi - SkySport : Serie A, AIC: il trofeo per il capocannoniere intitolato a Paolo Rossi #SkySport #SerieA #SkySerieA - loris30999 : RT @forumJuventus: ?? L'AIC intitola a Paolo Rossi il premio di capocannoniere ?? Il primo a riceverlo sarà Cristiano Ronaldo ?? https://t.c… - roronacci : #Calcio: Aic, al capocannoniere di Serie A il Premio Paolo Rossi - ANSA Nuova Europa -

Ultime Notizie dalla rete : premio capocannoniere

...ha deciso di legare per sempre a Paolo Rossi il riconoscimento assegnato dal 2011 al... consegnare assieme a Federica Cappelletti ilPaolo Rossi a Cristiano Ronaldo. Il bomber di ......il titolo didella Serie A da oggi avrà un sapore diverso, sicuramente speciale: in giornata l'Associazione Italiana Calciatori ha comunicato la decisione di intitolare ilper ...(ANSA) - ROMA, 03 AGO - L'Assocalciatori ha deciso di legare per sempre al nome di Paolo Rossi il riconoscimento assegnato al capocannoniere della Serie A. Il primo a fregiarsi del trofeo, ...L'Aic ha dedicato il nome del riconoscimento all’eroe del Mundial e lo riceverà Cristiano Ronaldo, autore di 29 gol nella scorsa stagione ...