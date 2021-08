Il Pensiero di Madre Teresa per oggi 3 Agosto 2021 – Video (Di martedì 3 agosto 2021) “Possiamo rifiutare di essere usati e consentire così alle tenebre di diffondersi”, è il Pensiero dei santi di oggi. Un insegnamento senza tempo di cui fare tesoro. ? oggi vi proponiamo un Pensiero tra i tanti scritti che Madre Teresa di Calcutta ci ha lasciato. “Spesso si vedono fili elettrici, piccoli o grossi, nuovi e L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 3 agosto 2021) “Possiamo rifiutare di essere usati e consentire così alle tenebre di diffondersi”, è ildei santi di. Un insegnamento senza tempo di cui fare tesoro. ?vi proponiamo untra i tanti scritti chedi Calcutta ci ha lasciato. “Spesso si vedono fili elettrici, piccoli o grossi, nuovi e L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

SalvatoreAttina : Dire che è un dovere forse è eccessivo, ma è certo, detto per esperienza, che ad un certo punto avviene. Dopo anni… - Enzo97736396 : Buona giornata a tutti amici miei Il pensiero di questa mattina va alle zone d'Italia colpite dagli incendi Non ci… - Liliwhities : RT @LaVi12042016: Tralasciando che ognuna di noi potrebbe sommergere di screen e filmati che attestino il reale pensiero del pargolo sull'a… - LaVi12042016 : Tralasciando che ognuna di noi potrebbe sommergere di screen e filmati che attestino il reale pensiero del pargolo… - MarcoSwiss1 : Per una volta un pensiero che dovrebbe vederci tutti uniti. Mia figlia si è appena presentata con su i vestiti di m… -