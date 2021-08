Il Paradiso delle Signore 6, spoiler: Vittorio Conti penserà al passato, Tina da sola (Di martedì 3 agosto 2021) Alla messa in onda delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore manca ormai pochissimo. La soap opera di Rai 1 tornerà in onda dal 13 settembre 2021. I primi episodi della sesta stagione vedranno al centro dell’attenzione Vittorio Conti, che dopo essere stato mollato da sua moglie Marta, sarà chiamato a prendere in mano la sua vita da solo. Alessandro Tersigni, l’attore che interpreta Vittorio Conti, su Instagram ha scritto: ‘‘Vittorio, ma che combini… sembri tornato ai tempi di quando facevi il pubblicitario”. Il ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 3 agosto 2021) Alla messa in ondanuove puntate de Ilmanca ormai pochissimo. La soap opera di Rai 1 tornerà in onda dal 13 settembre 2021. I primi episodi della sesta stagione vedranno al centro dell’attenzione, che dopo essere stato mollato da sua moglie Marta, sarà chiamato a prendere in mano la sua vita da solo. Alessandro Tersigni, l’attore che interpreta, su Instagram ha scritto: ‘‘, ma che combini… sembri tornato ai tempi di quando facevi il pubblicitario”. Il ...

