Il Napoli ha in casa l'erede di Di Lorenzo: sorpresa del ritiro, può rimpiazzare Malcuit (Di martedì 3 agosto 2021) Il Napoli potrebbe avere in casa il nuovo Di Lorenzo. Si tratta di Alessandro Zanoli, terzino destro classe 2000. Spalletti lo ha schierato anche da titolare durante il ritiro estivo in Trentino. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive del suo futuro: "Sarà probabilmente mandato in prestito in Serie B, dove ha già diverse richieste. Anche se Zanoli guadagna posizioni su Malcuit a grandi falcate e Spalletti potrebbe stupire tutti e puntare da subito su di lui". Leggi su spazionapoli (Di martedì 3 agosto 2021) Ilpotrebbe avere inil nuovo Di. Si tratta di Alessandro Zanoli, terzino destro classe 2000. Spalletti lo ha schierato anche da titolare durante ilestivo in Trentino. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive del suo futuro: "Sarà probabilmente mandato in prestito in Serie B, dove ha già diverse richieste. Anche se Zanoli guadagna posizioni sua grandi falcate e Spalletti potrebbe stupire tutti e puntare da subito su di lui".

Advertising

Spazio_Napoli : Il Napoli ha in casa l'erede di Di Lorenzo: sorpresa del ritiro, può rimpiazzare Malcuit - adoreguesnett : QUESTO DI PESTO NO RISOTTO DI NAPOLI A CASA SPAGETTI CON TUCO - Thalon1977 : @Axen0s @Gladys82012839 E anche del suo fantastico parcheggio interrato finanziato senza avere da lui nulla in camb… - TeleradioNews : Un Museo per Enrico Caruso - puntomagazine : Giornata importante quella per Politano. L’esterno azzurro compie 28 anni #news #calcio #Napoli #Politano #SerieA -