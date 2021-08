Il mistero Shishov e non solo | altra estate calda Europa-Bielorussia

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 3 agosto 2021) “La morte di Vitalyè orribile. Come capo della Casa bielorussa in Ucraina, ha aiutato coloro che fuggivano dalla persecuzione. Il fatto che gli attivisti bielorussi siano presi di mira in Paesi terzi è una grave escalation”, commenta il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli in un tweet. Anche la Commissione Europea chiede chiarezza sulla scomparsa di Vitaly, attivista bielorusso trovato morto per presunta impiccagione in un parco a Kiev.era capo della ong ‘Bdu’ (Belarusian House in Ukraine) che aiutava gli oppositori di Alexander Lukashenko a schivare le persecuzioni fuggendo all’estero. Lui stesso è ...