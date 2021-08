Il ministro di Orban ipotizza l' uscita dell' Ungheria dalla Ue

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : ministro Orban

Ildelle Finanze ungherese Mihaly Varga, ha ventilato, in un'intervista pubblicata da Atv.hu, ...di Budapest non ha migliorato il clima a Bruxelles nei confronti del governo di Viktor. ...... l'Ungheria di Victorora evoca anche la possibilità di riconsiderare la sua adesione all'Unione europea. Ne ha parlato ildelle Finanze, Mihaly Varga , alla tv ungherese Atv . "La ...Il ministro delle Finanze ungherese Mihaly Varga, ha ventilato, in un'intervista pubblicata da Atv.hu, sull'eventualità che l'Ungheria possa decidere di uscire dall'Ue quando diventerà un "contributor ...Dopo la convocazione del referendum sulla legge in tema di propaganda Lgbtq, si inasprisce lo scontro tra Ungheria e Unione europea sul tema dei diritti. Secondo il primo ministro dell’Ungheria, infat ...