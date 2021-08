Il lungo abbraccio e il tricolore al vento: Tita - Banti, rivivi lo storico oro nella vela (Di martedì 3 agosto 2021) il primo oro misto per il nostro Paese quello conquistato da Ruggero Tita e Caterina Banti, l'Italia torna a vincere una medaglia nella vela dopo 13 anni. Non perderti ogni imperdibile momento dei ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 3 agosto 2021) il primo oro misto per il nostro Paese quello conquistato da Ruggeroe Caterina, l'Italia torna a vincere una medagliadopo 13 anni. Non perderti ogni imperdibile momento dei ...

Advertising

lauraboldrini : Un abbraccio che fa grande il nostro Paese. Incredibile! Anche a Montecitorio è scoppiato un lungo applauso.… - pretthyuckie : @dreamj3no *già in attesa del ragazzo, quando si sente picchiettare sulla spalla immediatamente si volta e si fa st… - PaoloBMb70 : ?? L'abbraccio lungo e commovente che entrerà nella storia: due ori per l'Italia alle Olimpiadi in 10 minuti. Alle 2… - CalifanoRosy : RT @lauraboldrini: Un abbraccio che fa grande il nostro Paese. Incredibile! Anche a Montecitorio è scoppiato un lungo applauso. #Jacobs #Ta… - Gazzetta_it : VIDEO Il lungo abbraccio e il tricolore al vento: Tita-Banti, rivivi lo storico oro nella vela #Tokyo2020 -