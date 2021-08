Il disastro di Chernobyl era nel destino del sistema economico sovietico (Di martedì 3 agosto 2021) Nel loro libro del 1992, Ecocide in the USSR, Murray Feshbach e Alfred Friendly Jr. hanno affermato che «nessun’altra civiltà industriale come quella sovietica ha avvelenato così sistematicamente e così a lungo la sua terra, l’aria e la gente». Un esempio ben noto della mancata protezione dell’ambiente in U è il disastro nucleare avvenuto il 26 aprile 1986 nel reattore quattro della centrale nucleare di Chernobyl. Quello che la maggior parte delle persone probabilmente non sa è che questa centrale nucleare portava orgogliosamente il nome ufficiale di Centrale Nucleare Vladimir Lenin (????????????? ??? ??. ?. ?. ??????) in onore del ... Leggi su linkiesta (Di martedì 3 agosto 2021) Nel loro libro del 1992, Ecocide in the USSR, Murray Feshbach e Alfred Friendly Jr. hanno affermato che «nessun’altra civiltà industriale come quella sovietica ha avvelenato cosìticamente e così a lungo la sua terra, l’aria e la gente». Un esempio ben noto della mancata protezione dell’ambiente in U è ilnucleare avvenuto il 26 aprile 1986 nel reattore quattro della centrale nucleare di. Quello che la maggior parte delle persone probabilmente non sa è che questa centrale nucleare portava orgogliosamente il nome ufficiale di Centrale Nucleare Vladimir Lenin (????????????? ??? ??. ?. ?. ??????) in onore del ...

