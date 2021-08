Il covid è tornato a Wuhan: tamponi per tutti gli 11 milioni di abitanti (Di martedì 3 agosto 2021) Le autorità della città hanno disposto la chiusura di tutte le scuole, ordinando di accelerare la vaccinazione di studenti e insegnanti, mentre è stato elevato a medio il livello di ... Leggi su today (Di martedì 3 agosto 2021) Le autorità della città hanno disposto la chiusura di tutte le scuole, ordinando di accelerare la vaccinazione di studenti e insegnanti, mentre è stato elevato a medio il livello di ...

Advertising

Fiorells69 : RT @romatoday: Il covid è tornato a Wuhan: tamponi per tutti gli 11 milioni di abitanti - romatoday : Il covid è tornato a Wuhan: tamponi per tutti gli 11 milioni di abitanti - Today_it : Il covid è tornato a Wuhan: tamponi per tutti gli 11 milioni di abitanti - poli_flo : RT @GenCar5: Il ministro degli esteri del #Messico Marcelo Ebrard (solido candidato alla successione di AMLO) è tornato a criticare gli #US… - jxgiuliano : RT @GenCar5: Il ministro degli esteri del #Messico Marcelo Ebrard (solido candidato alla successione di AMLO) è tornato a criticare gli #US… -