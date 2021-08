(Di martedì 3 agosto 2021) L’Italia fa ildelnell’inseguimento a, un risultato che scrive la storia dello sport e li porta in. La squadra composta da Francesco Lamon, Simone Consonni, Jonathan Milan e Filippo Ganna ha ottenuto il pass per andarsi a giocare l’oro poche ore fa grazie al successo sulla Nuova Zelanda. Ma cosa hanno fatto i nostri ragazzi, COSA HANNO FATTO?! L’Italia raggiunge lanell’inseguimento stampando il nuovodel! #HomeOfTheOlympics #Tokyo2020 #ItaliaTeam #CyclingTrack pic.twitter.com/FhmO12xkDQ — Eurosport IT (@Eurosport IT) ...

Advertising

neXtquotidiano : Il ciclismo regala record del mondo e finale olimpica con il quartetto dell’inseguimento a squadre maschile | VIDEO… - VivMilano : RT @giomalago: Tre bronzi di talento, cuore e sacrificio. Salgono ancora sul podio olimpico @ElisaLongoB e Odette #Giuffrida, protagoniste… - TeddyGe21821932 : RT @giomalago: Tre bronzi di talento, cuore e sacrificio. Salgono ancora sul podio olimpico @ElisaLongoB e Odette #Giuffrida, protagoniste… - volpe_peppe : RT @Eurosport_IT: 'Come a Rio, 5 anni dopo...anche a Tokyo si prende un altro metallo!' ?? Elisa Longo Borghini ci regala la medaglia di br… - cambialestelle7 : La crono regala una grande gioia all'ultimamente sfortunato #Roglic e una bella soddisfazione a un ritrovato… -

Ultime Notizie dalla rete : ciclismo regala

Sportface.it

Ilsu pistala prima medaglia all' Italia con l' inseguimento a squadre maschile a Tokyo 2020 . Dopo la pazzesca semifinale del quartetto azzurro trascinata da Pippo Ganna al record del ...Quanti proverbi ciil? Il più gettonato è senz'altro: "Hai voluto la bicicletta? Allora pedala". Vuol dire prendersi la responsabilità di sudare su quello che ci piace e su cui scommettiamo. E chi più ...Tokyo 2020, ciclismo su pista: Italia in finale per l'oro nell'inseguimento a squadre, orario, diretta tv e streaming. Tutte le informazioni per seguire Ganna e compagni ...Yuzuru Sunada è un volto noto per chi frequenta le gare di ciclismo in Italia, seppur il movimento sia sempre più internazionale sono pochi i giapponesi “in gruppo” e lui è l'unico che conosce la nost ...