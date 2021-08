Il Chievo è out, anche il Tar del Lazio respinge il ricorso: Cosenza in B (Di martedì 3 agosto 2021) Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso (o meglio l'istanza cautelare monocratica) del Chievo Verona a questo punto condannato a ripartire, se vorrà, dalla Serie D. A essere riammesso sarà dunque il ... Leggi su gazzetta (Di martedì 3 agosto 2021) Il Tar delha respinto il(o meglio l'istanza cautelare monocratica) delVerona a questo punto condannato a ripartire, se vorrà, dalla Serie D. A essere riammesso sarà dunque il ...

