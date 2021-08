Il Chelsea fa sul serio per Lukaku, l’Inter pensa ai possibili sostituti (Di martedì 3 agosto 2021) Le pressioni del Chelsea per avere Romelu Lukaku si fanno sempre più insistenti. Tra ieri e oggi la dirigenza nerazzurra avrebbe rifiutato addirittura due offerte dei blues, l’ultima dei quali di 110 milioni di euro e non è finita qui. La squadra campione d’Europa è intenzionata a tutti i costi ad acquistare il belga e L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 3 agosto 2021) Le pressioni delper avere Romelusi fanno sempre più insistenti. Tra ieri e oggi la dirigenza nerazzurra avrebbe rifiutato addirittura due offerte dei blues, l’ultima dei quali di 110 milioni di euro e non è finita qui. La squadra campione d’Europa è intenzionata a tutti i costi ad acquistare il belga e L'articolo

mattiatml : Proposta ?? del Chelsea per #Lukaku sul piatto 100M più Alonso. #calciomercato - Yuro_23 : sei con le pezze al culo l'hai detto al mondo intero il chelsea ha preso un bel 2 di picche per Haaland viene da te… - fan_namber : RT @GiuxInter: Chelsea ricordiamo che l’anno scorso aveva messo 250 mln sul mercato e oggi è pronto a mettere altre carrettate di soldi… È… - ilgiornale : Per il belga offerta da 15 milioni l'anno. Ma è più facile il sacrificio di Lautaro - infoitsport : INDISCREZIONE PI – Il Chelsea fa sul serio per Lukaku: dialogo aperto con l’Inter -