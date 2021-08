Il caso Adam Ounas: rimane o andrà via? E per quale cifra? La volontà del Napoli sull'algerino (Di martedì 3 agosto 2021) Secondo quanto scritto nell'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, il Napoli è rimasto piacevolmente colpito dalle ultime prestazioni estive di Adam Ounas ma bisogna ricordare che nessuno, al momento, è davvero incedibile nella rosa azzurra. Ecco perché, comunque, il Napoli ascolterà offerte per l'algerino e, secondo il quotidiano, il club potrebbe chiedere una cifra pari a 12 milioni di euro. Al momento c'è il Torino su di lui, ma i granata non hanno ancora presentato un'offerta davvero convincente al momento. Anche il Monza parrebbe essersi fatto avanti e, per quanto la ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 3 agosto 2021) Secondo quanto scritto nell'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, ilè rimasto piacevolmente colpito dalle ultime prestazioni estive dima bisogna ricordare che nessuno, al momento, è davvero incedibile nella rosa azzurra. Ecco perché, comunque, ilascolterà offerte per l'e, secondo il quotidiano, il club potrebbe chiedere unapari a 12 milioni di euro. Al momento c'è il Torino su di lui, ma i granata non hanno ancora presentato un'offerta davvero convincente al momento. Anche il Monza parrebbe essersi fatto avanti e, per quanto la ...

Advertising

Spazio_Napoli : Il caso Adam Ounas: rimane o andrà via? E per quale cifra? La volontà del Napoli sull'algerino - gilnar76 : Il caso Adam Ounas: rimane o andrà via? E per quale cifra? La volontà del #Napoli sull'algerino #Forzanapoli… - burzekxdensi : @I_am_Ile No la peggiore a fare le cose è kim, è più sfortunata lei di altri OH jay anche ma un po meno rispetto a… - sonoscettico : @Black___Adam @barbarab1974 Mi correggo, i video li pubblicava su Facebook. - mockinglies : D’altronde abbiamo artisti del calibro di Adam e di Gaga e un regista come Ridley Scott, cioè nomi a caso, figuriamoci -