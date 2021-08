“Il calcio è in gravissima crisi, anche se c’è la sensazione di un mondo edonistico in cui le grandi società pagano moltissimo i giocatori” (Di martedì 3 agosto 2021) Stefano Campoccia, vicepresidente dell’Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club. Il calcio è in gravissima crisi a causa della pandemia, probabilmente continuiamo a dare la sensazione di un mondo edonistico in cui, dato che le grandi società pagano moltissimo i giocatori, sembra che la crisi non sussista. Invece non credo ci sia alcun settore dell’economia che abbia sofferto così tanto. Il calcio, basandosi sullo spettacolo, vive ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 3 agosto 2021) Stefano Campoccia, vicepresidente dell’Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club. Ilè ina causa della pandemia, probabilmente continuiamo a dare ladi unin cui, dato che le, sembra che lanon sussista. Invece non credo ci sia alcun settore dell’economia che abbia sofferto così tanto. Il, basandosi sullo spettacolo, vive ...

Advertising

zazoomblog : “Il calcio è in gravissima crisi anche se c’è la sensazione di un mondo edonistico in cui le grandi società pagano… - napolista : Lo ha detto Stefano Campoccia, il vicepresidente dell’Udinese, a proposito delle difficoltà vissute dalle società d… - bianconerodoc10 : RT @iamnotaheroine: @mirkonicolino È divertente come gli stessi che ad aprile accusavano Agnelli di essere avido e interessato solo al dena… - RoJuventina : RT @iamnotaheroine: @mirkonicolino È divertente come gli stessi che ad aprile accusavano Agnelli di essere avido e interessato solo al dena… - davide_tripo : RT @iamnotaheroine: @mirkonicolino È divertente come gli stessi che ad aprile accusavano Agnelli di essere avido e interessato solo al dena… -