Il bilancio della Dorna: segnali di perdita (Di martedì 3 agosto 2021) Il 2020 è stato un annus horribilis per tutti, ed il motomondiale non fa eccezione. Il portale Palco23.com ha pubblicato una stima del bilancio di Dorna Sports, la società promotrice dei mondiali MotoGP, Moto2 e Moto3. Le cifre parlano di una perdita di 94 milioni di Euro del proprio fatturato annuale. Una cifra pesante, ma se guardiamo bene i dati, Carmelo Ezpeleta ed i suoi soci possono tirare un sospiro di sollievo. In un momento turbolento come quello dei pesantissimi lockdown della scorsa primavera, i numeri della società spagnola sono rimasti positivi.

