Il bikini dell'estate è quello di Jennifer Lopez a Capri (Di martedì 3 agosto 2021) L'Italia ha attirato i turisti VIP come le api con il miele e, tra le coppie più hot dell'estate 2021, non poteva mancare quella composta da Jennifer Lopez e Ben Affleck. Ora che possono vivere la loro relazione alla luce del sole, i due non hanno voluto privarsi di una passeggiata plateale per le strade di Capri né saltare la tappa di Portofino. E, nel mezzo, relax a bordo yacht che la bella JLo si gode indossando costumi da bagno che dettano subito tendenza. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da JLOVER ITALIA (@jloveritalia)

