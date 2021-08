Ignazio Moser e lo scontrino della cena da 6800 euro: “Ragazzi pensavo fosse evidente” (Di martedì 3 agosto 2021) Ognuno scherza a modo suo, anzi, nel modo che fa più divertire lui e i suoi amici. Poi c’è il buon gusto e anche quello, ahinoi, è soggettivo. Ignazio Moser ha postato su una Instagram Story una delle tante cene che fa ad Ibiza con gli amici e la sua Cecilia Rodriguez. Non solo la cena ma anche lo scontrino: 6800 euro. La “dedica” a Nicola Ventola: “Paghi tu?”. In molti hanno fatto notare la caduta di stile e l’ex concorrente del Grande Fratello ha spiegato: “Ragazzi ma pensavo fosse evidente che era uno scherzo che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 3 agosto 2021) Ognuno scherza a modo suo, anzi, nel modo che fa più divertire lui e i suoi amici. Poi c’è il buon gusto e anche quello, ahinoi, è soggettivo.ha postato su una Instagram Story una delle tante cene che fa ad Ibiza con gli amici e la sua Cecilia Rodriguez. Non solo lama anche lo. La “dedica” a Nicola Ventola: “Paghi tu?”. In molti hanno fatto notare la caduta di stile e l’ex concorrente del Grande Fratello ha spiegato: “mache era uno scherzo che ...

