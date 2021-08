Ibrahimovic rinnova con il Milan dopo il no del PSG | il clamoroso retroscena

(Di martedì 3 agosto 2021) Raiola ha sondato il PSG per cercare di concretizzare il ritorno diin Francia: no di Leonardo e rinnovo colLe Parisien, noto quotidiano francese, ha raccontato un importantesu Zlatan. Il suo agente, l’italo-olandese Mino Raiola, ha sondato il PSG nella scorsa primavera per capire i margini di un possibile ritorno dello svedese al Parco dei Principi. Il direttore sportivo Leonardo ha però chiuso immediatamente le porte a questa possibilità ed è quindi poi arrivato il rinnovo annuale coi rossoneri. Zlatan guiderà il Diavolo anche nella prossima stagione. L'articolo proviene ...

Calcio News 24

