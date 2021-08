I ripescaggi di Serie B, la sentenza del Tar: bocciato il ricorso del Chievo! (Di martedì 3 agosto 2021) E’ arrivato il momento della sentenza del Tar sul ricorso presentato dal Chievo con riferimento all’iscrizione al prossimo campionato di Serie B. L’udienza è durata circa un’ora e un quarto, il Chievo ha presentato richiesta di sospensiva, il Tar deve decidere se concedere o meno la sospensiva del provvedimento. Ultimo aggiornamento E’ arrivata la decisione del Tar: il ricorso del Chievo è stato bocciato. E’ fatta per il ripescaggio del Cosenza. Al #tar niente da fare per il @ACChievoVerona: per la #SerieB si aprono le porte del @CosenzaOfficial — Nicola Binda ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 3 agosto 2021) E’ arrivato il momento delladel Tar sulpresentato dal Chievo con riferimento all’iscrizione al prossimo campionato diB. L’udienza è durata circa un’ora e un quarto, il Chievo ha presentato richiesta di sospensiva, il Tar deve decidere se concedere o meno la sospensiva del provvedimento. Ultimo aggiornamento E’ arrivata la decisione del Tar: ildel Chievo è stato. E’ fatta per ilo del Cosenza. Al #tar niente da fare per il @ACChievoVerona: per la #B si aprono le porte del @CosenzaOfficial — Nicola Binda ...

Ultime Notizie dalla rete : ripescaggi Serie Il Chievo al Tar, il Cosenza freme Se dovessero essere ribadite le esclusioni, il presidente federale Gabriele Gravina procederà con i ripescaggi. È immaginabile che si attenda anche l'esito dei ricorsi delle società di Serie C ...

Lucchese in attesa con fiducia del verdetto e del ripescaggio in C CALCIO C - La società rossonera attende con giustificato ottimismo le decisioni del TAR in merito ai ripescaggi in serie C. Ormai tutto slitterà alla giornata di martedì. Dal Porta Elisa i dirigenti della Luchese palesano fiducia e tranquillità. Del resto la Pantera è al primo posto nella speciale ...

Pistoiese, in salita la corsa per il ripescaggio: la situazione nel dettaglio PistoiaSport I ripescaggi di Serie B, la sentenza del Tar: bocciato il ricorso del Chievo! E’ arrivato il momento della sentenza del Tar sul ricorso presentato dal Chievo con riferimento all’iscrizione al prossimo campionato di Serie B. L’udienza è durata circa un’ora e un quarto, il Chievo ...

E venne (finalmente) il giorno dei ripescaggi in serie C Attesa che sale per la questione dei ripescaggi in C ai quali è interessata, e in primissima fila, anche la Lucchese Calcio 1905. Già nelle prossime ore la sentenza del TAR e finalmente si dovrebbero ...

