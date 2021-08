Huawei: "Nuovi smartphone in Europa entro l'anno" (Di martedì 3 agosto 2021) William Yian, Presidente di Western Europe Consumer Business di Huawei, ci racconta il futuro del colosso di Shenzen I recenti smartphone P50 sono usciti solo in Cina ma l'obiettivo è tornare ad alzare la testa nel mercato mobile Leggi su it.mashable (Di martedì 3 agosto 2021) William Yian, Presidente di Western Europe Consumer Business di, ci racconta il futuro del colosso di Shenzen I recentiP50 sono usciti solo in Cina ma l'obiettivo è tornare ad alzare la testa nel mercato mobile

Advertising

MastroBlockcha1 : Gli operatori di telecomunicazioni dovrebbero sfruttare il metodo scientifico di Huawei per ottimizzare le opportun… - megamodo : Huawei, azienda leader del settore tecnologico, annuncia oggi la disponibilità su Huawei Store di HUAWEI FreeBuds 4… - AppleRetweetBot : RT @pcexpander: Roadmap Apple Silicon: nuovi Mac Pro, Mac Mini e altro arriveranno entro la fine del 2022 - pcexpander : Roadmap Apple Silicon: nuovi Mac Pro, Mac Mini e altro arriveranno entro la fine del 2022 - infoitscienza : Ecco i nuovi Huawei P50: fotocamere super ma non c è il 5G -