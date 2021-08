Honor X20 si mostra in foto: molto simile ai Mate 30 di HuaweiHDblog.it (Di martedì 3 agosto 2021) I due marchi hanno preso strade separate, ma i tanti anni sotto lo stesso tetto non si cancellano dall’oggi al domani.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di martedì 3 agosto 2021) I due marchi hanno preso strade separate, ma i tanti anni sotto lo stesso tetto non si cancellano dall’oggi al domani.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

HDblog : Honor X20 si mostra in foto: molto simile ai Mate 30 di Huawei - PuntoCellulare : A distanza di due mesi torniamo a parlare dello smartphone Honor X20, grazie alle immagini dal vivo emerse in quest… - telefoninonet : Honor X20: ecco come sarà… ma dove l’abbiamo visto? - infoitscienza : Honor X20: la serie potrebbe puntare tutto su MediaTek - infoitscienza : Honor X20: avrà un processore nuovo, ma di MediaTek -