Hockey su prato maschile: volano in finale Australia e Belgio (Di martedì 3 agosto 2021) Oggi si sono giocate le partite delle semifinali del torneo maschile di Hockey su prato delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Vediamo cosa è successo. Sono attese le finali per giovedì 5 agosto. Chi conquisterà la medaglia d’oro? Hockey su prato maschile: quali sono i risultati delle semifinali? Oggi si sono giocate le partite delle semifinali del torneo di Hockey su prato. Nella prima partita Lachlan Thomas Sharp, Blake Govers e Tim Brand hanno portato in finale l’Australia, segnando le reti che hanno sconfitto la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 3 agosto 2021) Oggi si sono giocate le partite delle semifinali del torneodisudelle Olimpiadi di Tokyo 2020. Vediamo cosa è successo. Sono attese le finali per giovedì 5 agosto. Chi conquisterà la medaglia d’oro?su: quali sono i risultati delle semifinali? Oggi si sono giocate le partite delle semifinali del torneo disu. Nella prima partita Lachlan Thomas Sharp, Blake Govers e Tim Brand hanno portato inl’, segnando le reti che hanno sconfitto la ...

Advertising

Billa42_ : Hockey su prato maschile: volano in finale Australia e Belgio - NunziEnrico : @Antonio80155302 Ma nell'hockey su prato sono riusciti ad arrivare in finale? Però concordo, fino a 10-15 anni fa l… - OA_Sport : Hockey su prato, Australia in finale dopo aver battuto per 3-1 la Germania. - sowmyasofia : Hockey su prato femminile: risultati quarti di finale - Billa42_ : Hockey su prato femminile: risultati quarti di finale -