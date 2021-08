Highlights e gol Venezia-Twente 1-0 | amichevole precampionato 2021 VIDEO

(Di martedì 3 agosto 2021) Ilcon glie i gol dideldei lagunari. Gli arancioneroverdi trovano un’importante vittoria in trasferta battendo i quotati olandesi grazie a una rete di Francesco Forte nella ripresa. Morale a mille dunque per i ragazzi di Zanetti che continuano a mettere minuti sulle gambe per prepararsi al meglio alla nuova stagione. In alto le immagini salienti. SportFace.

...quest'ultimo realizzatore deldecisivo al 115 . Vantaggio minimo, ma fondamentale per le Furie Rosse: 0 - 1 marchiato dal talento del Real Madrid e finale in cassaforte. Di seguito gli...Di seguito glicompleti di Brasile - Messico, sfida conclusasi con l'accesso in finale dei favoriti sudamericani.Il video con gli highlights e i gol di Venezia-Twente, amichevole del precampionato 2021 dei lagunari. Gli arancioneroverdi trovano un’importante vittoria in trasferta battendo i quotati olandesi graz ...Il video delle azioni più importanti di Giappone-Spagna, seconda semifinale valevole per il torneo calcistico delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Asensio gol ...