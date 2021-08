Harley-Davidson Sportster S | tutto cambia perché nulla cambi

Leggi su gqitalia

(Di martedì 3 agosto 2021) La nuovaS non ha niente a che vedere con la generazione precedente e con tutte quelle che si sono succedute dal 1957 fino all'altro ieri. A Milwaukee hanno deciso di dare un taglio netto, nettissimo, con il passato. Qualcuno storcerà il naso, ma qualcuno in più si avvicinerà a un marchio che per quanto storico e pieno di fascino, negli ultimi anni ha visto crescere inesorabilmente l'età media dei suoi fan, rimanendo un po' chiuso in sé stesso. Ma ora è il momento dire e dopo l'elettrica LiveWire e un prodotto di rottura come la Pan-America, la rivoluzione ha toccato uno ...