"Hanno rubato tutto, tranne la medaglia". Il dramma di Lorenzo Zazzeri: appena tornato da Tokyo... furto sconcertante (Di martedì 3 agosto 2021) Lorenzo Zazzeri è tornato in Italia dopo la stupenda medaglia d'argento vinta a Tokyo 2020 nella staffetta 4x100 stile libero. Con i compagni Alessandro Miressi, Thomas Ceccon e Manuel Frigo, Zazzeri ha scritto la storia del nuoto azzurro: è la prima volta che la staffetta 4x100 sale sul podio olimpico, in precedenza c'era stato solo un bronzo della 4x200 ad Atene 2004. Rientrato in Italia dopo l'avventura in quel di Tokyo, Lorenzo è stato però vittima di un episodio davvero spregevole, come ha lui stesso raccontato sui social. “Il 2 agosto, verso ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 3 agosto 2021)in Italia dopo la stupendad'argento vinta a2020 nella staffetta 4x100 stile libero. Con i compagni Alessandro Miressi, Thomas Ceccon e Manuel Frigo,ha scritto la storia del nuoto azzurro: è la prima volta che la staffetta 4x100 sale sul podio olimpico, in precedenza c'era stato solo un bronzo della 4x200 ad Atene 2004. Rientrato in Italia dopo l'avventura in quel diè stato però vittima di un episodio davvero spregevole, come ha lui stesso raccontato sui social. “Il 2 agosto, verso ...

Advertising

corsi_gabriele : Ieri hanno rubato il portafoglio a mio papà. A parte il gesto (approfittarsi di una persona anziana e in evidente d… - stringimi_Haz : RT @W1NTERWIDOW: ??ATTENZIONE FATE GIRARE?? Hanno rubato TUTTO a LORENZO ZAZZERI, per favore #rt e spargete la voce, se vedete qualcuno o… - ToreH8 : @LegaSalvini Iniziamo da quelli che hanno rubato 49 milioni di euro agli italiani - FlaGu52 : RT @giuliaselvaggi2: Ti hanno mai accusato di aver rubato qualcosa a scuola?Ricordi come ti sei sentito?E se ti accusassero di essere un ca… - gcapp16 : RT @W1NTERWIDOW: ??ATTENZIONE FATE GIRARE?? Hanno rubato TUTTO a LORENZO ZAZZERI, per favore #rt e spargete la voce, se vedete qualcuno o… -