Ha sconvolto il mondo intero accavallando le gambe, la riconosci? (Di martedì 3 agosto 2021) È stata una delle attrici più affascinanti del cinema, e a ben guardare è ancora una splendida donna a 63 anni, ma il vero successo lo ha ottenuto con una delle scene ormai diventate cult nella filmografia internazionale. La foto che vi mostriamo risale alla sua gioventù, quando ancora non era famosa come oggi e il suo nome non evocava nessuna immagine conturbante. La scena più famosa Nata in Pennsylvania nel 1958 la sua carriera inizia come modella ma ben presto approda in televisione come protagonista di molte pubblicità fino a giungere al cinema. La svolta avviene con il personaggio di Catherine Tramell nell'ormai celebre film del 1992 Basic Instinct, di cui pochi ...

