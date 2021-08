Guerra in famiglia per il piccolo Eitan: il motivo è molto serio (Di martedì 3 agosto 2021) «Guerra in famiglia» per l’affidamento di Eitan Biran. Il bambino di 5 anni è l’unico sopravvissuto alla strage della funivia del Mottarone, in cui sono morti la mamma, il papà, il fratellino e i bisnonni (insieme ad altri turisti, per un totale di 14 vittime). Ricoverato a lungo in ospedale, è stato poi trasferito a Pavia dalla sorella del papà, che si chiama Aya, vive in Italia e ha una famiglia con bambini (i cuginetti) più o meno della stessa età. La zia Aya ha avviato le procedure per chiedere l'affido di Eitan. Ma da Israele è arrivato, con la scorta, il nonno materno che lo «rivendica». Non ... Leggi su howtodofor (Di martedì 3 agosto 2021) «in» per l’affidamento diBiran. Il bambino di 5 anni è l’unico sopravvissuto alla strage della funivia del Mottarone, in cui sono morti la mamma, il papà, il fratellino e i bisnonni (insieme ad altri turisti, per un totale di 14 vittime). Ricoverato a lungo in ospedale, è stato poi trasferito a Pavia dalla sorella del papà, che si chiama Aya, vive in Italia e ha unacon bambini (i cuginetti) più o meno della stessa età. La zia Aya ha avviato le procedure per chiedere l'affido di. Ma da Israele è arrivato, con la scorta, il nonno materno che lo «rivendica». Non ...

Guerra in famiglia per adottare Eitan. Causa per l'affidamento del bambino sopravvissuto alla strage

