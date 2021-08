Guendalina Tavassi ha un nuovo amore? Gli indizi (Di martedì 3 agosto 2021) Guendalina Tavassi, l’ex concorrente del Grande Fratello e oggi influencer e opinionista televisiva, ha ufficializzato da qualche mese la rottura del suo matrimonio con l’imprenditore Umberto D’Aponte. Ora, sui social sono emersi diversi indizi che farebbero pensare ad un nuovo amore per lei. Guendalina Tavassi ha un nuovo amore? L’ex concorrente del Grande Fratello 11, oggi influencer e opinionista televisiva, spesso ospite dei salotti di Barbara d’Urso, ha Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 3 agosto 2021), l’ex concorrente del Grande Fratello e oggi influencer e opinionista televisiva, ha ufficializzato da qualche mese la rottura del suo matrimonio con l’imprenditore Umberto D’Aponte. Ora, sui social sono emersi diversiche farebbero pensare ad unper lei.ha un? L’ex concorrente del Grande Fratello 11, oggi influencer e opinionista televisiva, spesso ospite dei salotti di Barbara d’Urso, ha Articolo completo: dal blog SoloDonna

