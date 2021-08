Green Pass obbligatorio per lavoro, scuola e mezzi di trasporto: tutto sul nuovo decreto di Draghi (Di martedì 3 agosto 2021) La data del 6 agosto è sempre più vicina e questo implica che il nuovo decreto anti-Covid sta per entrare in vigore. A Palazzo Chigi però le cose non sembrano essere ancora né pronte né impacchettate: se il Green Pass sta per diventare uno strumento utilitario nella vita quotidiana ci sono ancora dubbi circa i contesti in cui sarà obbligatorio. Questa sera ci sarà un incontro decisivo tra Mario Draghi e i segretari generalizzi Cgil, Cisl e Uil nel quale si discuterà sull’utilizzo del Green Pass per recarsi sul posto di lavoro. Se sul ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 3 agosto 2021) La data del 6 agosto è sempre più vicina e questo implica che ilanti-Covid sta per entrare in vigore. A Palazzo Chigi però le cose non sembrano essere ancora né pronte né impacchettate: se ilsta per diventare uno strumento utilitario nella vita quotidiana ci sono ancora dubbi circa i contesti in cui sarà. Questa sera ci sarà un incontro decisivo tra Marioe i segretari generalizzi Cgil, Cisl e Uil nel quale si discuterà sull’utilizzo delper recarsi sul posto di. Se sul ...

Advertising

Rinaldi_euro : “Uso distorto e discriminatorio green pass”: Rinaldi presenta interrogazione urgente in Commissione europea - borghi_claudio : Lo spin quotidiano pro green pass del Corriere è rivoltante - Corriere : Treviso, «Io leghista, intubato per 63 giorni, dico che sul green pass dobbiamo dire sì» - SalvatoreBelliz : RT @LaVeritaWeb: Il senatore: «Quella di Sorgi sul governo non era un'acrobazia lessicale. Già ora in Rai non c'è par condicio. Vogliono ta… - antoniomarchi23 : RT @NicolaPorro: Che c’entra una risoluzione del Consiglio d’Europa con il #GreenpassObbligatorio? C’entra... Leggete la riflessione del pr… -