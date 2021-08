Green pass obbligatorio per i trasporti e ristoranti. No aziende e scuola. In arrivo il nuovo decreto (Di martedì 3 agosto 2021) Anche in Italia inizia a farsi sentire l’effetto della variante Delta. E il governo lavora alle contromisure in arrivo forse venerdì. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha già iniziato l’ultimo giro di incontri in vista del nuovo decreto anti Covid, che conterrà, tra le altre cose, la data in cui il Green pass diventerà obbligatorio anche per viaggiare su aerei, navi e treni. Secondo fonti del Corriere della Sera, l’obbligo del certificato verde sui mezzi di trasporto potrebbe entrare in vigore il 30 agosto. I passeggeri, quindi, potranno salire a bordo solo se hanno ... Leggi su tpi (Di martedì 3 agosto 2021) Anche in Italia inizia a farsi sentire l’effetto della variante Delta. E il governo lavora alle contromisure inforse venerdì. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha già iniziato l’ultimo giro di incontri in vista delanti Covid, che conterrà, tra le altre cose, la data in cui ildiventeràanche per viaggiare su aerei, navi e treni. Secondo fonti del Corriere della Sera, l’obbligo del certificato verde sui mezzi di trasporto potrebbe entrare in vigore il 30 agosto. Ieggeri, quindi, potranno salire a bordo solo se hanno ...

Green Pass, scuola e vaccini: si va verso l'obbligo? Con i numeri legati alla diffusione della variante Delta che non consentono di abbassare la guardia, il Governo tornerà a breve a confrontarsi e a pronunciarsi sul Green Pass , per sciogliere alcuni dubbi rimasti riguardanti gli alberghi e i trasporti pubblici . Restando in tema e considerando il rientro a scuola che si avvicina in fretta, si dovrà prendere una ...

