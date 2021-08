Green pass obbligatorio in azienda: le posizioni di sindacati e datori di lavoro (Di martedì 3 agosto 2021) Si continua a discutere sull'eventualità di richiedere il certificato verde anche per l'accesso in azienda. Ieri l'incontro tra il premier Draghi e i sindacati. Landini (Cgil): "Non contrari in linea di principio, ma non diventi strumento di discriminazione". Bombardieri (Uil): "Se lo ritiene, il governo si assuma le responsabilità". Negli scorsi giorni si era attribuita la proposta di rendere obbligatorio il certificato al presidente di Confindustria Bonomi. La smentita: "Mai detto" Leggi su tg24.sky (Di martedì 3 agosto 2021) Si continua a discutere sull'eventualità di richiedere il certificato verde anche per l'accesso in. Ieri l'incontro tra il premier Draghi e i. Landini (Cgil): "Non contrari in linea di principio, ma non diventi strumento di discriminazione". Bombardieri (Uil): "Se lo ritiene, il governo si assuma le responsabilità". Negli scorsi giorni si era attribuita la proposta di rendereil certificato al presidente di Confindustria Bonomi. La smentita: "Mai detto"

Advertising

borghi_claudio : Sarebbe bello non essere soli in questa battaglia. Faremo il possibile. 916 emendamenti per boicottare il Green p… - NicolaPorro : Che c’entra una risoluzione del Consiglio d’Europa con il #GreenpassObbligatorio? C’entra... Leggete la riflessione… - borghi_claudio : La Lega presenta 900 emendamenti sul Green pass: 'Quanto quelli M5s sulla giustizia' - 1971Mtgz : @corra_franco @borghi_claudio @AlbertoBagnai Anche io le do un piccolo aiutino, saremmo il 10imo Paese nel caso ad… - infoitinterno : Green pass da esibire solo a pubblici ufficiali, la proposta di Fedriga -