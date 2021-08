Green pass Italia obbligatorio dal 6 agosto | come averlo

(Di martedì 3 agosto 2021)a partire dal prossimo 6? E basta la prima dose per ottenerlo? Mentre la data si avvicina, sono infatti ancora in tanti ad avere dubbi e a dover scaricare il certificato ‘verde’ valido per poter accedere alle attività e agli esercizi individuati dal dl approvato dal governo. Mafare, erecuperare l’authcode per scaricarlo se non si è ricevuto alcun sms o mail? Ecco tutto quello che bisogna sapere. Dopo la vaccinazione oppure un test negativo oppure la guarigione da Covid-19, la ...

Non convince tutti, ma in pochi si sottraggono. Il, il certificato vaccinale che dal 6 agosto sarà obbligatorio esibire per entrare in ristoranti e bar al chiuso, divide l'opinione pubblica italiana. Ma in pochi rinunciano: il 47% degli ...Per il'chi fa le vaccinazioni in questi giorni lo riceverà con le consuete modalità dal ministero della Salute, potremmo avere un ritardo di 12 ore perché i flussi in questo momento ...GENOVA - "L'alternativa c'è, anziché imporre l'obbligo di vaccinazione per tutti - e per farlo comunque bisognerebbe discutere una legge in Parlamento - sarebbe bene far vaccinare le persone più fragi ...La richiesta va oltre: con il green pass si punta infatti ad alzare la capienza al 75% per gli impianti all’aperto e 50% per quelli al chiuso (oggi fermi al 25%). Anche il M5S in giornata presenterà ...