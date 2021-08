Green pass Italia obbligatorio dal 6 agosto, come averlo (Di martedì 3 agosto 2021) Green pass Italia obbligatorio a partire dal prossimo 6 agosto, come averlo? E basta la prima dose per ottenerlo? Mentre la data si avvicina, sono infatti ancora in tanti ad avere dubbi e a dover scaricare il certificato ‘verde’ valido per poter accedere alle attività e agli esercizi individuati dal dl approvato dal governo. Ma come fare, e come recuperare l’authcode per scaricarlo se non si è ricevuto alcun sms o mail? Ecco tutto quello che bisogna sapere. Dopo la vaccinazione oppure un test negativo oppure la guarigione da Covid-19, la ... Leggi su italiasera (Di martedì 3 agosto 2021)a partire dal prossimo 6? E basta la prima dose per ottenerlo? Mentre la data si avvicina, sono infatti ancora in tanti ad avere dubbi e a dover scaricare il certificato ‘verde’ valido per poter accedere alle attività e agli esercizi individuati dal dl approvato dal governo. Mafare, erecuperare l’authcode per scaricarlo se non si è ricevuto alcun sms o mail? Ecco tutto quello che bisogna sapere. Dopo la vaccinazione oppure un test negativo oppure la guarigione da Covid-19, la ...

