Green pass Italia, dal 6 agosto obbligatorio anche alla Camera (Di martedì 3 agosto 2021) Il Green pass servirà anche alla Camera dei deputati. “Dal 6 agosto l’obbligo di esibizione del Green pass entrerà in vigore anche per Montecitorio. I deputati rispettano le regole che valgono per tutti, come è sempre stato durante la mia Presidenza”. Lo scrive su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico, chiarendo che il Green pass servirà anche alla Camera. “A partire da venerdì dunque per accedere a eventi, conferenze stampa, ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 3 agosto 2021) Ilserviràdei deputati. “Dal 6l’obbligo di esibizione delentrerà in vigoreper Montecitorio. I deputati rispettano le regole che valgono per tutti, come è sempre stato durante la mia Presidenza”. Lo scrive su Facebook il presidente della, Roberto Fico, chiarendo che ilservirà. “A partire da venerdì dunque per accedere a eventi, conferenze stampa, ...

