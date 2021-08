Green pass Italia | Crisanti | “Non riduce casi ma spinge a vaccinarsi”

Advertising

borghi_claudio : Un Salvini sempre più paziente nello spiegare concetti banali su green pass e obblighi vaccinali nonostante 'lievis… - NicolaPorro : Che c’entra una risoluzione del Consiglio d’Europa con il #GreenpassObbligatorio? C’entra... Leggete la riflessione… - Rinaldi_euro : “Uso distorto e discriminatorio green pass”: Rinaldi presenta interrogazione urgente in Commissione europea - idliketohugy0u : Raga ma se ho il covid e non posso fare il vaccino per 3 mesi, in questi tre mesi devo stare chiusa in casa perché… - ImolaOggi : Crisanti: 1) il green pass serve a convincere le persone a vaccinarsi 2) i casi di Covid non diminuiranno dopo l'im… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

Non convince tutti, ma in pochi si sottraggono. Il, il certificato vaccinale che dal 6 agosto sarà obbligatorio esibire per entrare in ristoranti e bar al chiuso, divide l'opinione pubblica italiana. Ma in pochi rinunciano: il 47% degli ...Per il'chi fa le vaccinazioni in questi giorni lo riceverà con le consuete modalità dal ministero della Salute, potremmo avere un ritardo di 12 ore perché i flussi in questo momento ...13:54Migranti, “1.500 sbarchi al giorno? E a noi chiedono il Green pass per andare in pizzeria” 13:48Porticello, nuovi divieti e regole per l’accesso all’area del porto 13:42Palermo, l'Efebo d'oro a ...GENOVA - "L'alternativa c'è, anziché imporre l'obbligo di vaccinazione per tutti - e per farlo comunque bisognerebbe discutere una legge in Parlamento - sarebbe bene far vaccinare le persone più fragi ...