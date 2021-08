Green pass, istruzioni per la propria difesa legale (Di martedì 3 agosto 2021) C’è un documento che ha cominciato a circolare sulle bacheche di coloro i quali ritengono che potranno fare la qualunque anche dopo che sarà entrato in vigore il Green pass obbligatorio per accedere a determinate strutture ed eventi. Il documento circola così: 31 luglio 2021 : 1)1 lavoratori NON hanno l’obbligo della vaccinazione 2)11 GESTORE non può conservare i dati di chi è in possesso del Green pass 3) Potete dire al gestore solo questo: “10 NON HO CON ME IL” Green pass” senza scendere nei particolari del vaccino 4) Il GESTORE non è tenuto a conservare dati per cui può tranquillamente ... Leggi su butac (Di martedì 3 agosto 2021) C’è un documento che ha cominciato a circolare sulle bacheche di coloro i quali ritengono che potranno fare la qualunque anche dopo che sarà entrato in vigore ilobbligatorio per accedere a determinate strutture ed eventi. Il documento circola così: 31 luglio 2021 : 1)1 lavoratori NON hanno l’obbligo della vaccinazione 2)11 GESTORE non può conservare i dati di chi è in possesso del3) Potete dire al gestore solo questo: “10 NON HO CON ME IL”” senza scendere nei particolari del vaccino 4) Il GESTORE non è tenuto a conservare dati per cui può tranquillamente ...

borghi_claudio : Un Salvini sempre più paziente nello spiegare concetti banali su green pass e obblighi vaccinali nonostante 'lievis… - Rinaldi_euro : “Uso distorto e discriminatorio green pass”: Rinaldi presenta interrogazione urgente in Commissione europea - NicolaPorro : Che c’entra una risoluzione del Consiglio d’Europa con il #GreenpassObbligatorio? C’entra... Leggete la riflessione… - live_messina : GREEN PASS, Picciotto 'Siamo gestori non pubblici ufficiali. Non competono a noi i controlli' - pelandrone_ : Tra 3 giorni dovrò iniziare a litigare per il green pass al lavoro -