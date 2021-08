Green pass, il governo obbligherà le aziende a chiederlo ai dipendenti? La previsione del sindaco-deputato Tiramani (Lega) (Di martedì 3 agosto 2021) La road map del governo fisserà da venerdì le date per i vari settori rispetto all’utilizzo del Green pass, nel frattempo proprio ieri il premier Draghi ha convocato a Palazzo Chigi i leader sindacali di Cgil, Cisl e Uil, per discutere le eventuali misure rispetto all’obbligo vaccinale nelle aziende. Da una parte c’è Confindustria che L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 3 agosto 2021) La road map delfisserà da venerdì le date per i vari settori rispetto all’utilizzo del, nel frattempo proprio ieri il premier Draghi ha convocato a Palazzo Chigi i leader sindacali di Cgil, Cisl e Uil, per discutere le eventuali misure rispetto all’obbligo vaccinale nelle. Da una parte c’è Confindustria che L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

NicolaPorro : Che c’entra una risoluzione del Consiglio d’Europa con il #GreenpassObbligatorio? C’entra... Leggete la riflessione… - Adnkronos : #Greenpass Italia, Crisanti: 'Non riduce casi ma spinge a vaccinarsi'. #Covid. - borghi_claudio : Un Salvini sempre più paziente nello spiegare concetti banali su green pass e obblighi vaccinali nonostante 'lievis… - tumi801 : RT @MMaXXprIIme: Fatemi capire. Se sono sano ma non ho il Green Pass sono visto come un lebbroso mentre se sono malato e ho il Pass posso c… - Bobbio65M : RT @TARTARUGHELIBE4: Se volete qua NIENTE GREEN PASS E SENZA MUSERUOLE RIMINI HOTEL KIM -