Green pass: il 47% degli italiani ce l’ha, il 21% non lo vuole. Solo il 53% di bar e ristoranti è favorevole al certificato vaccinale (Di martedì 3 agosto 2021) Le percentuali emergono da un sondaggio condotto da Swg per Confesercenti. Il 46% degli imprenditori teme che l’introduzione dell’obbligo avrà un effetto economico negativo. Si domanda un periodo “cuscinetto” Leggi su lastampa (Di martedì 3 agosto 2021) Le percentuali emergono da un sondaggio condotto da Swg per Confesercenti. Il 46%imprenditori teme che l’introduzione dell’obbligo avrà un effetto economico negativo. Si domanda un periodo “cuscinetto”

Advertising

borghi_claudio : Un Salvini sempre più paziente nello spiegare concetti banali su green pass e obblighi vaccinali nonostante 'lievis… - Rinaldi_euro : “Uso distorto e discriminatorio green pass”: Rinaldi presenta interrogazione urgente in Commissione europea - NicolaPorro : Che c’entra una risoluzione del Consiglio d’Europa con il #GreenpassObbligatorio? C’entra... Leggete la riflessione… - museoatestino : Dal 6 agosto 2021, in ottemperanza alle disposizioni governative vigenti (D.L. 105 del 23/7/ 2021) è obbligatorio c… - 7lo66 : RT @VittorioBanti: Non esiste un Green Pass *buono*. - Chi tenta di migliorarlo, e magari davvero lo rende meno discriminante, va CONTRO gl… -