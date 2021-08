Green pass covid a New York per ristoranti e palestre (Di martedì 3 agosto 2021) Green pass in arrivo a New York. Sarà necessario esibire il certificato di vaccinazione per accedere a ristoranti, palestre e altre attività. Lo ha annunciato il sindaco Bill de Blasio in conferenza stampa, aggiungendo che, “se non sei vaccinato, purtroppo non potrai partecipare a molte situazioni”. Il provvedimento entrerà in vigore nelle prossime settimane, come riporta la Cnn, probabilmente a partire dal 16 agosto. “Se volete partecipare in pieno alla nostra vita sociale, dovete vaccinarvi: è il momento, questo è il messaggio. Avete bisogno solo della certificazione: mostratela e potete entrare”, le ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 3 agosto 2021)in arrivo a New. Sarà necessario esibire il certificato di vaccinazione per accedere ae altre attività. Lo ha annunciato il sindaco Bill de Blasio in conferenza stampa, aggiungendo che, “se non sei vaccinato, purtroppo non potrai partecipare a molte situazioni”. Il provvedimento entrerà in vigore nelle prossime settimane, come riporta la Cnn, probabilmente a partire dal 16 agosto. “Se volete partecipare in pieno alla nostra vita sociale, dovete vaccinarvi: è il momento, questo è il messaggio. Avete bisogno solo della certificazione: mostratela e potete entrare”, le ...

Advertising

borghi_claudio : Un Salvini sempre più paziente nello spiegare concetti banali su green pass e obblighi vaccinali nonostante 'lievis… - NicolaPorro : Storia incredibile dal Lazio. Leggete e ditemi se non vi fa indignare ?? @DelpapaMax - Adnkronos : #Greenpass Italia, Crisanti: 'Non riduce casi ma spinge a vaccinarsi'. #Covid. - Keynesblog : RT @federico_bosco: Tanti sono in preda alla fase di rifiuto della realtà, la convinzione che il green pass non sarà introdotto realmente,… - callmefree1 : Green pass, Crisanti: i vaccinati sono cittadini che hanno accettato i rischi -